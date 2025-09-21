Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к неделе дипломатии, а именно к участию в Генеральной ассамблее ООН.

Запланировано много встреч с лидерами из разных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Подготовка к Генассамблее ООН: что известно

— Готовимся сейчас к очень напряженной неделе – неделе дипломатии. Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны, — рассказал глава государства в вечернем обращении.

Он напомнил, что следующая неделя – неделя Генеральной ассамблеи ООН, которая предусматривает различные мероприятия и встречи.

По словам Зеленского, в графике уже есть «почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всех концов света, со всеми, кто давно поддерживает Украину».

— Первые встречи – уже завтра. Планируем также на неделе встречу с президентом Соединенных Штатов Америки. Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, саммит действительно глобальный по этому вопросу, — рассказал он.

Президент добавил, что эта неделя должна придать миру настроенность на сильные действия, “поскольку без силы мир не воцарится”.

19 пакет санкций против России и замороженные активы

Зеленский напомнил, что Евросоюз уже согласовал 19-й пакет санкций против России и в ближайшее время может его утвердить.

Он также выразил уверенность, что аналогичный шаг сделают и Соединенные Штаты.

По словам президента, в течение последних недель санкции против РФ усилили и другие партнеры Украины – от Японии и Австралии до Великобритании.

Ограничения направлены на российский нефтяной флот, торговлю энергоресурсами и схемы обхода санкций, в частности через криптовалюту.

— Спасибо Европе за это давление. Уверен: должен быть ход Соединенных Штатов. Путин должен верить, что Соединенным Штатам не все равно и что будут сильные шаги, — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина вместе с партнерами готовит долгосрочные решения для финансовой устойчивости государства, в частности за счет российских активов.

— Нужно, чтобы российские активы больше работали на защиту от российской агрессии и на восстановление нашей страны, – сказал президент.

Программа PURL и новые возможности для ВСУ

Зеленский поблагодарил США и союзников по НАТО за запуск программы PURL, которая позволяет покупать американское оружие за средства партнеров.

В рамках этой программы Украина получает ракеты для систем Patriot, HIMARS и другое высокоэффективное вооружение.

Президент добавил, что уже в октябре планируется дополнительное наполнение программы.

Глава государства сообщил о первых предложениях партнерам по экспорту украинского оружия, в частности современных морских дронов.

— Безопасность морских путей – это неотъемлемая составляющая общей безопасности, и от многих наций это зависит. Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты, – отметил он.

Ситуация на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту о ситуации на границе и фронте, в частности о контрнаступательной операции в районе Доброполья и Покровска.

— Я хочу поблагодарить всех воинов, хочу поблагодарить каждое подразделение за результаты и действительно сильную защиту нашего государства, нашей независимости, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что следующая неделя должна усилить как дипломатические позиции Украины, так и ее армию.

