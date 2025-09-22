Шевченковский районный суд Киева признал виновным экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова в убийстве подростка Максима Матерухина на станции столичного фуникулера в апреле 2024 года. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Убийство подростка на фуникулере: суд огласил приговор

Прокуроры настаивали на пожизненном заключении для Косова за умышленное убийство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сторона защиты просила переквалифицировать статью обвинения на убийство по неосторожности (ст. 119 УКУ).

Косов назвал инцидент на фуникулере «трагической случайностью» и заявил, что ему жаль из-за смерти Максима Матерухина. По его словам, у него не было мотива для убийства и он не мог предвидеть, что его действия в тот день приведут к таким последствиям.

Сейчас смотрят

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что собрано достаточно доказательств, которые, по убеждению стороны обвинения, четко показывают — Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения умышленно, из хулиганских побуждений убил Максима Матерухина.

Родители погибшего Максима считают пожизненное заключение «справедливым приговором». С Косова также взыщут 40 тыс. грн процессуальных расходов, связанных с привлечением экспертов. Приговор еще могут обжаловать в апелляции в течение 30 дней.

Убийство на фуникулере в Киеве: что известно

Смертельный инцидент произошел вечером 7 апреля на верхней станции фуникулера в Киеве. Между Артемом Косовым и компанией подростков возник конфликт.

Во время ссоры мужчина толкнул 16-летнего Максима Матерухина. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Парень скончался на месте происшествия.

Впоследствии стало известно, что Косов служит водителем в Управлении государственной охраны. Его задержали и отстранили от исполнения служебных обязанностей. Экспертиза установила, что на момент трагедии Косов был выпивший, в его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Мужчина своей вины не признавал.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.