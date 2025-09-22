Шевченківський районний суд Києва визнав винним ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера у квітні 2024 року. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Вбивство підлітка на фунікулері: суд оголосив вирок

Прокурори наполягали на довічному ув’язненні для Косова через умисне вбивство (ст. 115 Кримінального кодексу України). Сторона захисту просила перекваліфікувати статтю обвинувачення на вбивство через необережність (ст. 119 ККУ).

Косов назвав інцидент на фунікулері “трагічною випадковістю” і заявив, що йому шкода через смерть Максима Матерухіна. За його словами, він не мав мотиву вбивства та не міг передбачити, що його дії того дня спричинять такі наслідки.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що зібрано достатньо доказів, які, на переконання сторони обвинувачення, чітко показують — Косов в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння умисно, з хуліганських мотивів вбив Максима Матерухіна.

Батьки загиблого Максима вважають довічне ув’язнення “справедливим вироком”. З Косова також стягнуть 40 тис. грн процесуальних витрат, пов’язаних із залученням експертів. Вирок ще можуть оскаржити в апеляції протягом 30 днів.

Вбивство на фунікулері в Києві: що відомо

Смертельний інцидент стався ввечері 7 квітня на верхній станції фунікулера у Києві. Між Артемом Косовим та компанією підлітків виник конфлікт.

Під час сварки чоловік штовхнув 16-річного Максима Матерухіна. Той впав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї. Хлопець помер на місці події.

Згодом стало відомо, що Косов служить водієм в Управлінні державної охорони. Його затримали та відсторонили від виконання службових обов’язків. Експертиза встановила, що на момент трагедії Косов був напідпитку, у його крові виявили 1,2 проміле алкоголю. Чоловік своєї провини не визнавав.

