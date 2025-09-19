Российские пропагандисты пытаются снять с себя ответственность за удар по поселку Яровая, распространяя постановочное видео, на котором женщина утверждает, что удар был провокацией Киева.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

Россияне распространяют постановочное видео об атаке на Ярову

Подконтрольные Кремлю СМИ распространяют видео, где женщина заявляет, что ей сказали об артиллерийском обстреле со стороны ВСУ.

В присущем российским пропагандистам ролике нет никаких доказательств — только эмоциональные утверждения и ссылки на чужие слова, что является типичной манипуляцией.

В ЦПД отмечают, что Россия систематически использует гражданских для создания фейковых свидетельств под давлением оккупационных структур.

Это стандартная тактика отражения — обвинять Украину в собственных преступлениях.

Показательно, что российские пропагандисты начали распространять версию о провокации только вечером.

Атака РФ на поселок Яровая в Донецкой области: что известно

Официально установлено, что 9 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами КАБ-250 по поселку Яровая Лиманской общины Донецкой области.

В момент атаки местные жители, преимущественно пенсионеры, стояли в очереди у мобильного отделения Укрпочты.

По подтвержденной информации, погибли 25 человек, еще 18 получили ранения.

Фото: Вадим Филашкин

