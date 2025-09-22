Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 22 сентября: уничтожено 960 оккупантов, 3 вертолета, до полусотни артсистем
Потери врага на 22 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 307-е сутки полномасштабной войны превысили 1,1 млн.
Потери РФ на 22 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 102 570 (+960);
- танков – 11 194 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 282 (+1);
- артиллерийских систем – 32 999 (+47);
- реактивных систем залпового огня – 1 493 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 218;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 344 (+3);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 62 001 (+403);
- крылатых ракет – 3 747;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 363 (+118);
- специальной техники – 3 969.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
