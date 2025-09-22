Потери врага на 22 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 307-е сутки полномасштабной войны превысили 1,1 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 22 сентября 2025 года

личного состава – около 1 102 570 (+960);

танков – 11 194 (+1);

боевых бронированных машин – 23 282 (+1);

артиллерийских систем – 32 999 (+47);

реактивных систем залпового огня – 1 493 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 218;

самолетов – 422;

вертолетов – 344 (+3);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 62 001 (+403);

крылатых ракет – 3 747;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 62 363 (+118);

специальной техники – 3 969.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.