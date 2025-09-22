Потери врага на 22 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 307-е сутки полномасштабной войны превысили 1,1 млн.

Потери РФ на 22 сентября 2025 года

  • личного состава – около 1 102 570 (+960);
  • танков – 11 194 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 282 (+1);
  • артиллерийских систем – 32 999 (+47);
  • реактивных систем залпового огня – 1 493 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 218;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 344 (+3);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 62 001 (+403);
  • крылатых ракет – 3 747;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 363 (+118);
  • специальной техники – 3 969.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

