Втрати ворога на 22 вересня: знищено 960 окупантів, 3 гелікоптери, до пів сотні артсистем
Втрати ворога на 22 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 960 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 307-му добу повномасштабної війни перевищили 1,1 млн.
Втрати ворога на 22 вересня 2025 року
- особового складу – близько 1 102 570 (+960);
- танків – 11 194 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 282 (+1);
- артилерійських систем – 32 999 (+47);
- реактивних систем залпового вогню – 1 493 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 218;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 344 (+3);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 62 001 (+403);
- крилатих ракет – 3 747;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 363 (+118);
- спеціальної техніки – 3 969.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
