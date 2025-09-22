Втрати ворога на 22 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 960 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 307-му добу повномасштабної війни перевищили 1,1 млн.

Втрати ворога на 22 вересня 2025 року

  • особового складу – близько 1 102 570 (+960);
  • танків – 11 194 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 282 (+1);
  • артилерійських систем – 32 999 (+47);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 493 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 218;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 344 (+3);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 62 001 (+403);
  • крилатих ракет – 3 747;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 363 (+118);
  • спеціальної техніки – 3 969.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

