Втрати ворога на 22 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 960 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 307-му добу повномасштабної війни перевищили 1,1 млн.

Втрати ворога на 22 вересня 2025 року

особового складу – близько 1 102 570 (+960);

танків – 11 194 (+1);

бойових броньованих машин – 23 282 (+1);

артилерійських систем – 32 999 (+47);

реактивних систем залпового вогню – 1 493 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 218;

літаків – 422;

гелікоптерів – 344 (+3);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 62 001 (+403);

крилатих ракет – 3 747;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 363 (+118);

спеціальної техніки – 3 969.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

