По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Ночью россияне дронами атаковали Киевскую область, там есть повреждения жилой инфраструктуры. Также вражеская авиация запустила по Запорожью не менее пяти управляемых авиабомб — к сожалению, в городе есть погибшие.

Взрывы в Сумах

Ночью россияне дронами Шахед атаковали Сумы.

Под ударами оказались промышленные объекты, еще один удар по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках от взрывов выбило окна и повреждены балконные рамы.

Один человек ранен, ему оказывается необходимая помощь, сообщил и. о. мэра Артем Кобзарь.

Взрывы в Запорожье

Ночью россияне запустили по Запорожью не менее пяти авиабомб. Зафиксировано попадание в предприятие, там вспыхнул масштабный пожар.

По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате авиаудара два человека погибли, двое ранены. Один из раненых в больнице в тяжелом состоянии.

Спасатели оперативно ликвидируют пожар на инфраструктурном объекте.

Взрывами повреждены жилые дома.

Атака дронов на Киевскую область

Ночью российские дроны атаковали Киевскую область.

В Бориспольском районе в результате атаки дронов загорелся трехэтажный жилой дом. Также пожар еще в двух частных домах. На местах работают бойцы ГСЧС. Впоследствии стало известно, что пострадал мужчина 1993 года рождения — у него слепое осколочное ранение плеча. Госпитализация не требуется.

В Вышгородском районе от вражеской атаки загорелась лесная подстилка. В Фастовском районе — пожар частного дома.

В Обуховском районе обломки дронов упали на многоэтажный незаселенный дом.

Взрывы в Полтавской области

Вечером 21 сентября российские ударные дроны попали в гражданское предприятие в Полтавской области. Также вражеский беспилотник упал на открытой территории. В результате возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС.

К счастью, без пострадавших.

Взрывы в санатории Форос в Крыму

Вечером 21 сентября в районе санатория Форос в Крыму прогремели мощные взрывы, есть погибшие и раненые. Объект традиционно связывают с ФСБ РФ.

Перед взрывами на полуострове прозвучала воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Минобороны РФ сообщило о сбивании украинских дронов. По версии ведомства, 16 беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, а еще три – непосредственно над Крымом.

Взрывы в России

Как сообщает телеграм-канал Astra, ночью в Краснодарском крае в станице Стародеревьянковской Каневского района из-за падения обломков дронов загорелась электроподстанция.

Беспилотники также атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. По данным Astra, в жилой дом в Славянске-на-Кубани попал разгонный блок от ракеты российского комплекса Панцирь-С1.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

