Еврокомиссия передала на рассмотрение Совету ЕС пакет поправок к плану реформ Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, пишет Укринформ.

Изменения в план реформ в рамках Ukraine Facility

– После оценки Еврокомиссия приняла и 18 сентября подала Совету ЕС свое предложение о внесении изменений в план реформ, – сообщил Мерсье.

Он отметил, что предложенные поправки направлены на то, чтобы сделать план более практичным и действенным в нынешних условиях.

Спикер Еврокомиссии сообщил, что, например, некоторые сроки в разделе об энергетических и финансовых рынках будут перенесены на более ранний период.

Он добавил, что это включает принятие пакета электроэнергетической интеграции и более четкие описания шагов в процессе реформ, что должно обеспечить их более плавное внедрение.

Мерсье подчеркнул важность жестких и амбициозных условий, выдвигаемых к плану реформ, что будет способствовать дальнейшему прогрессу Украины на этом пути.

– Теперь Совет ЕС должен внести дальнейшие изменения или принять измененный план, – подытожил пресс-секретарь.

Мерсье сообщил, что Украина подала запрос на пересмотр Плана реформ 7 августа, как это предусматривает Регламент о механизме помощи Украине (Ukraine Facility).

Спикер пояснил, что когда Совет ЕС впервые оценивал План реформ Украины в 2024 году, он основывался на сценарии МВФ, который предусматривал завершение военной агрессии России в том же году. Поскольку война продолжается, такие пересмотры были прогнозируемыми.

В августе сообщалось, что Еврокомиссия готова оценить внесенные Украиной поправки в план реформ, необходимых для получения средств Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility.

