Президент США Дональд Трамп думал, что ему удастся быстро остановить войну в Украине, ведь у него вроде бы хорошие отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Трамп заявил во время своего выступления в ООН.

Трамп о войне в Украине

Американский президент заявил, что неустанно работает над тем, чтобы остановить войну в Украине. Он сказал, что эта война стала бы седьмой, которую ему удалось бы остановить.

— Я думал, что ее остановить будет легче всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими. Но никогда не знаешь, что произойдет на войне… Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но так не сложилось. Это должно было быть просто быстрое маленькое столкновение, — сказал Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН.

По его словам, война в Украине не должна была длиться более недели, но продолжается уже более трех с половиной лет, убивая от пяти до семи тысяч молодых солдат с обеих сторон каждую неделю.

