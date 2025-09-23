С 2028 года планируется запуск государственной итоговой аттестации (ГИА) для 9 классов по двум предметам, а с 2029 года — полноценный запуск целостной системы.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

ГИА для 9 классов: этапы внедрения

Весной 2026 года будет проведено пилотирование ГИА на уровне начальной школы. К участию привлекут 10 000 четвероклассников из разных регионов страны в разных типах школ.

Целью пилотирования будет апробация процедур сбора результатов через специальную образовательную платформу.

Осенью 2026 года планируется апробация отдельных инструментов ГИА для 9 классов.

К апробации привлекут около 2 тыс. учеников 10 классов из школ, где пилотировали НУШ на уровне базового образования.

В 2027 году продолжится пилотирование ГИА-9 с доработанными инструментами для языково-литературной и математической областей.

Также предусмотрена апробация инструментов из других образовательных областей: гражданской и исторической, природоведческий, информатической, иноязычной.

В 2028 году возможен запуск полноценной ГИА для 9 классов по двум направлениям.

Таким образом, внедрение ДПА-9 как целостной системы возможно не ранее 2029 года.

Напомним, что согласно приказу МОН №1152 от 15 августа, утвержден план апробации ДПА в форме ВНО для начальной школы.

Председатель комитета ВР Сергей Бабак сообщал, что ДПА в 4 классе будет исключительно мониторинговым исследованием и ни на что не повлияет.

На 2027 год запланировано внедрение ГИА для всех 4 классов и пилотирование для 9 классов.

