З 2028 року планується запуск державної підсумкової атестації (ДПА) для 9 класів із двох галузей, а з 2029 року – повноцінний запуск цілісної системи.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

ДПА для 9 класів: етапи впровадження

Навесні 2026 року буде проведено пілотування ДПА на рівні початкової школи. До участі залучать 10 000 четвертокласників з різних регіонів країни в різних типах шкіл.

Зараз дивляться

Метою пілотування буде апробація процедур збирання результатів через спеціальну освітню платформу.

Восени 2026 року планують апробацію окремих інструментів ДПА для 9 класів

До апробації залучать близько 2 тис. учнів 10 класів зі шкіл, де пілотували НУШ на рівні базової освіти.

У 2027 році продовжиться пілотування ДПА-9 з доопрацьованими інструментами для мовно-літературної і математичної галузей.

Також передбачено апробацію інструментів з інших освітніх галузей: громадянської та історичної, природничої, інформатичної, іншомовної.

У 2028 році можливий запуск повноцінної ДПА для 9 класів із двох галузей.

Тож упровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року.

Нагадаємо, що згідно з наказом МОН №1152 від 15 серпня, затверджено план апробації ДПА у формі ЗНО для початкової школи.

Голова комітету ВР Сергій Бабак повідомляв, що ДПА у 4 класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме.

На 2027 рік заплановано впровадження ДПА для всіх 4 класів та пілотування для 9 класів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.