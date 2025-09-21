В 4-м классе не будет проводиться ВНО, только ГИА для оценки уровня знаний, сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Сергей Бабак сообщил, что после 4 класса в украинских школах ученики будут проходить только государственную итоговую аттестацию (ГИА). ВНО для этого этапа обучение не предусматривается.

— Любая современная система образования предполагает итоговую оценку на каждом этапе обучения: после начальной школы (4 класс), после базовой (9 класс) и после старшей (11/12 класс). Это обычная практика в мире – проверить, чего добились дети на определенном этапе обучения, и нужно ли государству или школам что-либо менять в программах, — написал он в Telegram.

Бабак напомнил, что в Украине ГИА проводилась всегда: в 4-м классе это были контрольные работы, в 9-м и 11-м классах – итоговые экзамены.

По его словам, итоговые экзамены важны не только для государства, получающего реальную картину качества образования, но и для учителей и родителей. Они помогают вовремя выявить пробелы в обучении и окорректировать программу.

Со своей стороны, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил — важно, что вопрос обговаривался не только на уровне профильного Комитета.

— Минобразования должно обеспечить общее понимание назначения ГИА среди учебных заведений, учительского сообщества, школьников и их родителей. Потому что пока идея возвращения таких “срезов знаний”, мягко говоря, вызывает тревогу и у детей, которые не видели обучение без тревог и укрытий, недосыпов после обстрелов ночью, и у их родителей, — добавил он.

По его словам, качество образования – важно, поскольку без этого у страны не будет успешного будущего. Гетманцев добавил, что любые изменения (новшество или возврат старых норм) должны учитывать обстоятельства, в которых сейчас живут украинские дети.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2027 года ученики четвертых классов будут составлять ГИА в формате ВНО.

