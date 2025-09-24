Українська журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ.

Рощина загинула у російському СІЗО в Кізелі

Журналістку незаконно утримували у різних російських тюрмах понад рік, проте померла вона саме у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ, пише Слідство.Інфо.

Вікторія Рощина під час роботи над репортажами з окупованих територій потрапила у російський полон у серпні 2023 року. Родина чекала на її обмін понад рік, а у жовтні 2024 року батьку журналістки надійшло повідомлення про її смерть.

Журналістам Слідства.Інфо вдалося встановити, що за 8 днів до загибелі Рощину перевезли зі СІЗО Таганрога до СІЗО №3 міста Кізел, де вона померла. Відстань від Таганрога до Кізела становила близько 2500 км, а перевозили дівчину три дні.

Із закритих російських баз журналісти отримали свідоцтво про смерть, яке було видане Ленінським відділом управління запису актів цивільного стану адміністрації міста Пермі. Дата смерті, зафіксована у цьому документі — 19 вересня 2024 року. Ці дані підтвердили і в Офісі генерального прокурора.

– У цьому місці вона перебувала менше двох тижнів, і саме там відбулася її смерть. Саме в СІЗО в місті Кізел, – розповів начальник другого управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Тарас Семків.

Свідчення звільненого військового Данила підтверджують, що Вікторія Рощина знаходилась у жахливих умовах: виснажена, зі слідами тортур, була змушена слухати російську пропаганду і піддавалася жорсткому “прийомку”.

– Годину-дві мене постійно били. Давали хвилину передихнути і знову починали бити. За «”прийомку” двічі втрачав свідомість. Жінок стригли налисо, було чути як вони плакали, — говорить Данило.

Жінка, яка теж була у полоні, на правах анонімності поділилась із журналістам, що на тілі Вікторії бачила ножові рани та сліди катувань електрострумом.

Як повідомив начальник одного з управлінь ОГП Тарас Семків, тіло журналістки передали росіяни в Україну у стані, що унеможливлював повноцінне судово-медичне дослідження.

Як встановили журналісти, у вересні 2024-го обов’язки начальника виконував 39-річний Віталій Спірін, а з листопада його змінив 40-річний Вячеслав Перевозкін, який очолює СІЗО і зараз. Тобто саме це керівництво СІЗО №3 у Кізелі могло бути причетним до смерті Рощиної.

Із загиблою Вікторією Рощиною також могли контактувати начальник відділу охорони Євгєній Трофімов, заступник начальника з кадрової та виховної роботи Костянтін Чекалов та заступник начальника по тилу Алєксєй Дороднов.

Усі співробітники СІЗО у Кізелі, крім Дороднова, і досі продовжують там працювати.

Фото: Women Press Freedom

