Пытки и гибель Виктории Рощиной: руководитель СИЗО Таганрога получил подозрение
Следователи полиции сообщили о подозрении бывшему начальнику следственного изолятора в России за пытки, издевательства и унижение украинской журналистки Виктории Рощиной.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Начальника Таганрогского СИЗО подозревают в пытках Виктории Рощиной
В период руководства подозреваемого в СИЗО №2 города Таганрог Ростовской области была организована система репрессивного обращения с незаконно удерживаемыми гражданами Украины, в частности гражданскими лицами.
Среди пострадавших – известная украинская журналистка Виктория Рощина, задержанная российскими военными на временно оккупированной территории Запорожской области.
В изоляторе журналистка подвергалась систематическим пыткам, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и еде.
Ее лишили возможности спать или сидеть днем, применяли физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения.
Осознавая гражданский статус журналистки и защиту, гарантированную международным гуманитарным правом, он сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Что известно о гибели Виктории Рощиной
Журналистка Виктория Рощина подверглась жестоким пыткам в российском плену.
На ее теле были ножевые ранения и следы применения электрического тока.
Оккупанты держали ее под стражей без предъявления обвинений, а во время проверок скрывали ее местонахождение.
Рощину сначала удерживали в застенках на оккупированной территории Запорожской области, затем вывезли в Таганрог.
Сокамерница рассказала, что журналистку пытали, оставляя многочисленные ножевые порезы и применяя электрический ток. За время пребывания в плену Виктория потеряла вес до 30 кг.
Напомним, что журналистка исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории.
В октябре 2024 года ГУР сообщило о ее гибели в российском плену.
В начале августа стало известно, что Виктория Рощина посмертно награждена орденом Свободы.