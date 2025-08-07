Пытки и гибель Виктории Рощиной: руководитель СИЗО Таганрога получил подозрение

Следователи полиции сообщили о подозрении бывшему начальнику следственного изолятора в России за пытки, издевательства и унижение украинской журналистки Виктории Рощиной.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Начальника Таганрогского СИЗО подозревают в пытках Виктории Рощиной

В период руководства подозреваемого в СИЗО №2 города Таганрог Ростовской области была организована система репрессивного обращения с незаконно удерживаемыми гражданами Украины, в частности гражданскими лицами.

Сейчас смотрят

Среди пострадавших – известная украинская журналистка Виктория Рощина, задержанная российскими военными на временно оккупированной территории Запорожской области.

В изоляторе журналистка подвергалась систематическим пыткам, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и еде.

Ее лишили возможности спать или сидеть днем, применяли физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения.

Осознавая гражданский статус журналистки и защиту, гарантированную международным гуманитарным правом, он сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно о гибели Виктории Рощиной

Журналистка Виктория Рощина подверглась жестоким пыткам в российском плену.

На ее теле были ножевые ранения и следы применения электрического тока.

Оккупанты держали ее под стражей без предъявления обвинений, а во время проверок скрывали ее местонахождение.

Рощину сначала удерживали в застенках на оккупированной территории Запорожской области, затем вывезли в Таганрог.

Сокамерница рассказала, что журналистку пытали, оставляя многочисленные ножевые порезы и применяя электрический ток. За время пребывания в плену Виктория потеряла вес до 30 кг.

Напомним, что журналистка исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории.

В октябре 2024 года ГУР сообщило о ее гибели в российском плену.

В начале августа стало известно, что Виктория Рощина посмертно награждена орденом Свободы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.