С 24 сентября 2025 года в приложении Дія абитуриенты могут подтверждать сертификат на оплату обучения (грант на образование).

Что такое образовательный грант?

Это целевая помощь от государства на оплату обучения для студентов-контрактников, которые поступают в этом году. Работает по принципу “деньги идут за студентом”. То есть государство перечисляет средства сразу в университет, а человек экономит на стоимости контракта.

Как сообщает сервис государственных услуг Дія, абитуриенты первого года обучения по контракту на дневной форме могут получить грант по результатам Национального мультипредметного теста (НМТ):

Сейчас смотрят

150+ баллов – грант от 17 000 грн;

170+ баллов – грант от 25 000 грн.

Для поступающих в 2025 году нужно подтвердить сертификат в приложении Дія до 25 октября.

Как это работает в Дії

Для начала необходимо обновить Дію и запустить приложение. Далее необходимо выбрать “Сертифікат на навчання”, затем “Отримати грант”. И напоследок подтвердить Дія.Подписом. Когда университет получит деньги, Дія отправить уведомление — до 1 декабря и до 1 апреля за каждый семестр.

Если за обучение уже оплатили, а затем получили грант, то, чтобы вернуть уплаченные средства, нужно обратиться в учебное заведение.

Фото: Дія

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.