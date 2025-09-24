У застосунку Дія із 24 вересня 2025 року здобувачі вищої освіти можуть підтверджувати сертифікат на оплату навчання (освітній грант).

Що таке освітній грант?

Це цільова допомога від держави на оплату навчання для студентів-контрактників — цьогорічних вступників. Працює за принципом “гроші йдуть за студентом”. Тобто держава перераховує кошти одразу до університету, натомість людина заощаджує на вартості контракту.

Як повідомляє сервіс державних послуг Дія, здобувачі першого року навчання за контрактом на денній формі можуть отримати грант за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ):

150+ балів — грант від 17 000 грн;

170+ балів — грант від 25 000 грн.

Для вступників 2025 року потрібно підтвердити сертифікат у застосунку Дія до 25 жовтня.

Як це працює у Дії

Для початку потрібно оновити Дію та запустити додаток. Далі потрібно натиснути обрати “Сертифікат на навчання”, після цього “Отримати грант”. І наостанок підтвердити Дія.Підписом. Коли університет отримає кошти, Дія надішле сповіщення — до 1 грудня та до 1 квітня за кожен семестр.

Якщо за навчання вже сплатили, а потім отримали грант, то, аби повернути сплачені кошти, потрібно звернутися до закладу освіти.

Фото: Дія

