Сколько студентов в Украине поступили в вузы в этом году: данные МОН
1 сентября в украинских университетах, академиях и институтах стартовал новый академический год. Несмотря на военное положение, государство сохраняет систему поддержки студентов и университетов, чтобы молодежь могла получать образование дома.
Сколько студентов обучается в украинских вузах в 2025 году, читайте в нашем материале.
Сколько студентов учится в Украине: количество первокурсников
В МОН сообщили, что в 2025 году в вузы зачислено 178 720 первокурсников (без учета военных и специализированных заведений, данные о которых остаются закрытыми).
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый подчеркнул, что выбор учиться в украинском вузе — это осознанное решение оставаться частью образовательного и культурного пространства своей страны. По его словам, система поддержки построена так, чтобы студенты и преподаватели получали стабильную помощь:
- бюджетные места гарантируют бесплатное обучение и стипендии;
- гранты покрывают часть стоимости контракта и направляются в специальные фонды университетов, что позволяет вузам самостоятельно распоряжаться средствами — в частности, повышать зарплаты сотрудникам и инвестировать в качество образования.
Сколько студентов обучается в украинских заведениях высшего образования в 2025 году
По состоянию на 1 сентября 2025 года в Украине на бакалавриате (1–4 курсы), а также на медицинских, ветеринарных и фармацевтических программах (магистратура) обучается более 750 тыс. студентов.
Сколько студентов в Украине получили поддержку от государства в 2025 году
Около половины студентов, поступивших в украинские вузы в этом году, получили государственную поддержку.
Сколько студентов в Украине в 2025 году получили поддержку от государства:
- 64 873 первокурсника обучаются по госзаказу;
- 30 тыс. человек получат частичную компенсацию контракта через государственные образовательные гранты.
ТОП-10 специальностей по количеству бюджетников:
- Среднее образование — 5 909;
- Медицина — 3 762;
- Компьютерные науки — 2 979;
- Строительство и гражданская инженерия — 2 580;
- Агрономия — 2 283;
- Инженерия программного обеспечения — 2 161;
- Электрическая инженерия — 2 083;
- Филология — 2 052;
- Терапия и реабилитация — 1 836;
- Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника — 1 675.
МОН призывает университеты в относительно безопасных регионах составлять расписания так, чтобы обеспечить максимум очных занятий и исследовательской работы. Личный контакт и взаимодействие в студенческих сообществах, по словам министерства, существенно повышают качество обучения.
В то же время в прифронтовых областях государство инвестирует в обустройство безопасных пространств для обучения. Так, университеты Харьковской, Сумской, Запорожской и Николаевской областей уже получили 330 млн грн на укрепление образовательной инфраструктуры. Отдельную помощь получают и перемещенные учреждения, в частности херсонские университеты, в рамках сотрудничества с проектом Всемирного банка.