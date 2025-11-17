1 сентября в украинских университетах, академиях и институтах стартовал новый академический год. Несмотря на военное положение, государство сохраняет систему поддержки студентов и университетов, чтобы молодежь могла получать образование дома.

Сколько студентов обучается в украинских вузах в 2025 году, читайте в нашем материале.

Сколько студентов учится в Украине: количество первокурсников

В МОН сообщили, что в 2025 году в вузы зачислено 178 720 первокурсников (без учета военных и специализированных заведений, данные о которых остаются закрытыми).

Сейчас смотрят

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый подчеркнул, что выбор учиться в украинском вузе — это осознанное решение оставаться частью образовательного и культурного пространства своей страны. По его словам, система поддержки построена так, чтобы студенты и преподаватели получали стабильную помощь:

бюджетные места гарантируют бесплатное обучение и стипендии;

гранты покрывают часть стоимости контракта и направляются в специальные фонды университетов, что позволяет вузам самостоятельно распоряжаться средствами — в частности, повышать зарплаты сотрудникам и инвестировать в качество образования.

Сколько студентов обучается в украинских заведениях высшего образования в 2025 году

По состоянию на 1 сентября 2025 года в Украине на бакалавриате (1–4 курсы), а также на медицинских, ветеринарных и фармацевтических программах (магистратура) обучается более 750 тыс. студентов.

Сколько студентов в Украине получили поддержку от государства в 2025 году

Около половины студентов, поступивших в украинские вузы в этом году, получили государственную поддержку.

Сколько студентов в Украине в 2025 году получили поддержку от государства:

64 873 первокурсника обучаются по госзаказу;

30 тыс. человек получат частичную компенсацию контракта через государственные образовательные гранты.

ТОП-10 специальностей по количеству бюджетников:

Среднее образование — 5 909;

Медицина — 3 762;

Компьютерные науки — 2 979;

Строительство и гражданская инженерия — 2 580;

Агрономия — 2 283;

Инженерия программного обеспечения — 2 161;

Электрическая инженерия — 2 083;

Филология — 2 052;

Терапия и реабилитация — 1 836;

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника — 1 675.

МОН призывает университеты в относительно безопасных регионах составлять расписания так, чтобы обеспечить максимум очных занятий и исследовательской работы. Личный контакт и взаимодействие в студенческих сообществах, по словам министерства, существенно повышают качество обучения.

В то же время в прифронтовых областях государство инвестирует в обустройство безопасных пространств для обучения. Так, университеты Харьковской, Сумской, Запорожской и Николаевской областей уже получили 330 млн грн на укрепление образовательной инфраструктуры. Отдельную помощь получают и перемещенные учреждения, в частности херсонские университеты, в рамках сотрудничества с проектом Всемирного банка.

Источник : Минобразования

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.