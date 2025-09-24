В Звенигородском районе Черкасской области незаконно добыли каолинов на сумму почти 190 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Незаконная добыча каолинов в Звенигородском районе: что известно

По данным Офиса генерального прокурора, задокументирована противоправная деятельность директора структурного подразделения и специалиста одного из местных предприятий.

Они организовали незаконную добычу каолинов – вторичных полезных ископаемых общегосударственного значения.

Следствие установило, что предприятие в течение длительного времени осуществляло добычу за пределами предоставленного спецразрешения на пользование недрами и вне контура подсчета запасов.

В результате незаконно добыли около 14 тыс. тонн каолинов, нанеся государству ущерб более чем на 189 млн грн.

Двум должностным лицам уже объявлено подозрение за нарушение правил охраны и использования недр, что квалифицируется по ч. 4 статьи 240 Уголовного кодекса Украины.

Что известно о каолинах

Каолины — это группа глинистых минералов, главным представителем которых является каолинит с химической формулой Al₂Si₂O₅(OH)₄.

Они образуются в результате выветривания полевых шпатов и других алюмосиликатов.

Внешне каолины обычно имеют вид белого, сероватого или желтоватого порошка, мягкие на ощупь, ощущаются жирными, являются огнеупорными и экологически безопасными, но плохо растворяются в воде.

Благодаря своим свойствам каолины широко применяются в различных сферах.

В промышленности их используют для производства фарфора, керамики и фаянса, в бумажной отрасли — для отбеливания и придания гладкости, в химической — для изготовления каолиновых пигментов и каталитических материалов.

Также они имеют важное значение в медицине и косметологии, где применяются в качестве масок, присыпок и адсорбентов.

