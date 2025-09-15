Американская делегация посетила Бырзуловский ГОК (горно-обогатительный комбинат) и Ликаревское месторождение (титановых и циркониевых руд) – перспективные площадки в портфеле проектов Инвестиционного фонда восстановления Украины.

Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.

Визит делегации США на украинские месторождения

Так, американская делегация U.S. International Development Finance Corporation и украинские чиновники посетили Кировоградскую область, чтобы осмотреть и оценить инвестиционные возможности региона.

Сейчас смотрят

По словам Алексея Соболева, на Ликаревском месторождении добывают титановые руды, а в будущем планируется добыча циркониевых руд.

Есть и потенциальные залежи гафния – одного из редкоземельных металлов, который используется в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и т.д., подчеркнул Алексей Соболев.

– Украина также – один из ключевых поставщиков титана в мире, который применяется в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом как в США, так и в странах Европы и Латинской Америки, – сказал министр экономики.

По его словам, такие посещения месторождений важны, поскольку помогают оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций – для экономического развития, экологии и будущего развития общин.

Также во время поездки обсудили с главой Кировоградской ОВА Андреем Райковичем и представителями местной власти важные вопросы в сфере пользования недрами, водными ресурсами, лесами и природными территориями.

Напомним, что 13 мая Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения по полезным ископаемым.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, предусматривающего создание инвестиционного фонда. Контроль над ресурсами остается за Украиной.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.