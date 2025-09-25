СБУ проводит обыски на Укрзализныце, в НАБУ заявляют о возможном давлении
Служба безопасности Украины (СБУ) начала ряд санкционированных судом обысков в рамках уголовного производства по факту злоупотреблений в сфере грузовых перевозок на Укрзализныце.
Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба СБУ.
Обыски в Укрзализныце: что известно
По данным следствия, следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц ЧАО Укрзализныця и частных предпринимателей, которые являются фигурантами уголовного производства.
Служба безопасности подчеркивает, что любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставках оружия и грузов на фронт, недопустимы.
Кроме того, СБУ опровергает связь обысков с давлением на независимость антикоррупционных институтов.
В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что СБУ проводит следственные действия в отношении бывших детективов НАБУ, которые в настоящее время являются сотрудниками Укрзализныци.
По информации бюро, эти действия, вероятно, связаны с их предыдущей деятельностью в составе следственных групп, которые разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах власти, в том числе и СБУ.
Такие действия в НАБУ расценили как «возможное усиление системного давления на независимость антикоррупционных институтов».