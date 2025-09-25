Служба безопасности Украины (СБУ) начала ряд санкционированных судом обысков в рамках уголовного производства по факту злоупотреблений в сфере грузовых перевозок на Укрзализныце.

Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

Обыски в Укрзализныце: что известно

По данным следствия, следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц ЧАО Укрзализныця и частных предпринимателей, которые являются фигурантами уголовного производства.

Сейчас смотрят

Служба безопасности подчеркивает, что любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставках оружия и грузов на фронт, недопустимы.

Кроме того, СБУ опровергает связь обысков с давлением на независимость антикоррупционных институтов.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что СБУ проводит следственные действия в отношении бывших детективов НАБУ, которые в настоящее время являются сотрудниками Укрзализныци.

По информации бюро, эти действия, вероятно, связаны с их предыдущей деятельностью в составе следственных групп, которые разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах власти, в том числе и СБУ.

Такие действия в НАБУ расценили как «возможное усиление системного давления на независимость антикоррупционных институтов».

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.