Служба безпеки України (СБУ) розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці.

Про це 25 вересня повідомила пресслужба СБУ.

Обшуки в Укрзалізниці: що відомо

За даними слідства, слідчо-оперативні заходи проходять лише у посадовців ПрАТ Укрзалізниця та приватних підприємців, які є фігурантами кримінального провадження.

Служба безпеки наголошує, що будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими.

Крім того, СБУ спростовує зв’язок обшуків із тиском на незалежність антикорупційних інституцій.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро повідомило, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, які наразі є працівниками Укрзалізниці.

За інформацією бюро, ці дії, ймовірно, пов’язані з їхньою попередньою діяльністю у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах влади, зокрема й СБУ.

Такі дії у НАБУ розцінили як “можливе посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій”.

