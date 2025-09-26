В соответствии с Постановлением НБУ № 75, все иностранные банкноты являются законным платежным средством и должны приниматься для обмена. Исключение составляют лишь купюры, имеющие значительные повреждения.

То есть большинство иностранных купюр в Украине подлежат обмену. Однако в некоторых банках и пунктах обмена могут отказать в операциях с определенными банкнотами.

Можно ли обменять доллары 2006 года, в каком количестве и сколько они стоят — читайте в материале Фактов ICTV.

Основные виды долларовых купюр, находящихся в обращении

Доллары нового образца, находящиеся в обращении, представлены купюрами 1, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. С 2000 года эта валюта несколько раз обновлялась.

В частности:

2003 год — купюра $20;

2004 год — купюра $50;

2006 год — купюра $10;

2008 год — купюра $5;

2013 год — купюра $100.

В США все дизайны банкнот с 1914 года по настоящее время Федеральной резервной системы остаются законным платежным средством или юридически действительными для платежей, независимо от того, когда они были выпущены.

Однако в некоторых странах могут существовать различные обменные курсы или политика принятия старых иностранных валют.

Принимают ли доллары 2006 года в Украине

Согласно действующему законодательству, в Украине не установлено никаких ограничений на обращение долларов. Принимается любая валюта, независимо от года выпуска. То есть доллары 2006 года остаются законным платежным средством.

Отказать в обмене могут только в результате повреждения, сильного износа, наличия следов плесени, загрязнения или проплешин, а не из-за года выпуска.

В Национальном банке Украины отмечают, что все доллары США, независимо от года выпуска, принимаются к обмену, если не имеют признаков подделки или значительных повреждений.

Сколько стоят доллары 2006 года

С точки зрения номинальной стоимости доллары 2006 года стоят столько же, сколько валюта нового выпуска. Только если купюры повреждены или имеют изношенный вид, тогда в пунктах обмена могут предложить более низкий курс.

За сколько можно обменять доллары 2006 года в Украине, зависит от конкретного учреждения.

Например:

В государственных банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк) такие купюры обычно принимают по установленному курсу. По состоянию на 26 сентября 2025 года, по курсу НБУ доллар США равен 41,49 украинской гривны.

В некоторых обменниках могут предложить курс ориентировочно на 1 грн ниже.

Нужно ли менять доллары 2006 года, если они есть в наличии

Многие люди хранят купюры разных лет выпуска. Менять купюры старого образца не обязательно, ведь они действительны. Однако обновленные серии долларов (2013, 2017, 2021) имеют улучшенные элементы защиты, а значит, при желании это стоит сделать.

Итак, на сегодня доллары 2006 года остаются действительными и принимаются к обмену. Если вы столкнулись с отказом, следует позвонить на горячую линию на горячую линию НБУ или воспользоваться услугой инкассо, если банкнота имеет изношенный вид.

