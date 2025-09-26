Відповідно до Постанови НБУ № 75, всі іноземні банкноти є законним платіжним засобом та повинні прийматися для обміну. Виняток становлять лише купюри, що мають значні пошкодження.

Тобто більшість іноземних купюр підлягають обміну. Проте в деяких банках та пунктах обміну можуть відмовити в операціях із певними банкнотами.

Чи можна обміняти долари 2006 року, у якій кількості та скільки вони коштують — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Основні види доларових купюр, що перебувають в обігу

Долари нового зразка, що перебувають в обігу представлені купюрами 1, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. З 2000 року ця валюта декілька раз оновлювалася.

Зокрема:

2003 рік — купюра $20;

2004 рік — купюра $50;

2006 рік — купюра $10;

2008 рік — купюра $5;

2013 рік — купюра $100.

У США всі дизайни банкнот з 1914 року до теперішнього часу Федеральної резервної системи залишаються законним платіжним засобом або юридично дійсними для платежів, незалежно від того, коли вони були випущені.

Проте в деяких країнах можуть існувати різні обмінні курси або політика прийняття старих іноземних валют.

Чи приймають долари 2006 року в Україні

Згідно з чинним законодавством, в Україні не встановлено жодних обмежень на обіг доларів. Приймається будь-яка валюта, незалежно від року випуску. Тобто долари 2006 року залишаються законним платіжним засобом.

Відмовити в обміні можуть тільки в результаті пошкодження, сильного зношення, наявності слідів цвілі, забруднення або пропалин, а не через рік випуску.

У Національному банку України зазначають, що всі долари США, незалежно від року випуску, приймаються до обміну, якщо не мають ознак підробки або значних пошкоджень.

Скільки коштують долари 2006 року

Із погляду номінальної вартості долари 2006 року коштують стільки ж, скільки валюта нового випуску.

Тільки якщо купюри пошкоджені або мають зношений вигляд тоді в пунктах обміну можуть запропонувати нижчий курс.

За скільки можна обміняти долари 2006 року в Україні залежить від конкретної установи. Наприклад:

У державних банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк) такі купюри зазвичай приймають за встановленим курсом. Станом на 26 вересня 2025 року, за курсом НБУ долар США дорівнює 41,49 української гривні.

У деяких обмінниках можуть запропонувати курс орієнтовно на 1 грн нижчий.

Чи потрібно міняти долари 2006 року, якщо вони є в наявності

Багато людей зберігають банкноти різних років випуску. Міняти старі купюри не обов’язково, оскільки вони все ще дійсні. Однак оновлені серії доларів (2013, 2017, 2021 років) мають покращені елементи захисту, а тому, за бажанням, це можна зробити.

Отже, на сьогодні долари 2006 року залишаються дійсними та приймаються до обміну. Якщо ви зітнулися з відмовою, варто зателефонувати на гарячу лінію на гарячу лінію НБУ або скористатися послугою інкасо, якщо банкнота має зношений вигляд.

