Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сожаление относительно снижения уважения к верховенству закона во всем мире, особенно в США.

Мерц критикует состояние демократии в США

США настолько кардинально изменились за последние несколько лет, а может быть, и десятилетий, что правила больше не соблюдаются, парламентская демократия находится под давлением, свобода слова ставится под сомнение, а независимость судебной системы подавляется, заявил Мерц на бизнес-конференции в Берлине, пишет Bloomberg.

Лидер правоцентристских сил, не упоминая напрямую президента Дональда Трампа или его администрацию, заявил, что хочет предложить то, что он назвал “реалистичной оценкой» ситуации. Мерц добавил, что соблюдение правил и международного права больше не является чем-то само собой разумеющимся во всем мире.

Как отмечает издание, эти комментарии появились на фоне радикальной перестройки политики США Трампом после возвращения в Белый дом в январе.

