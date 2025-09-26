Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив жаль щодо зниження поваги до верховенства закону в усьому світі, особливо у США.

Мерц критикує стан демократії у США

США настільки кардинально змінилися за останні кілька років, а можливо, і десятиліть, що правил більше не дотримуються, парламентська демократія перебуває під тиском, свобода слова ставиться під сумнів, а незалежність судової системи пригнічується, заявив Мерц на бізнес-конференції у Берліні, пише Bloomberg.

Лідер правоцентристських сил, не згадуючи безпосередньо президента Дональда Трампа або його адміністрацію, заявив, що хоче запропонувати те, що він назвав “реалістичною оцінкою” ситуації. Мерц додав, що дотримання правил та міжнародного права більше не є чимось само собою зрозумілим у всьому світі.

Як зазначає видання, ці коментарі з’явилися на тлі радикальної перебудови політики США Трампом після повернення до Білого дому у січні.

