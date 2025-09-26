Протягом ночі 26 вересня армія РФ атакувала Україну ударним безпілотниками та керованими авіабомбами. Зокрема, вибухи під ранок лунали в передмісті Сум.

У самій Росії також було неспокійно – невідомі дрону вкотре вдарили по Афіпському НПЗ в Краснодарському краї.

А гендиректор МАГАТЕ напередодні ввечері зустрічався в Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 26 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у передмісті Сум

Під ранок 26 вересня РФ завдала удару по житловому сектору в Стецьківському старостинському округу, що є частиною Сумської міської громади, повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

– Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо. Попередньо – без постраждалих, – уточнив він.

Атака на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ

Російські пабліки повідомили про атаку безпілотників на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ вночі 26 вересня.

За їхніми даними, внаслідок падіння уламків безпілотника на одну із установок спалахнула пожежа, яку нібито вже ліквідовано.

Вони стверджують, що постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі зустрівся в Кремлі з Путіним

Ввечері 25 вересня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який взяв участь у Всесвітньому тижні атомної енергії в Москві, зустрівся з Володимиром Путіним.

Сам Гроссі написав в мережі Х, що темою розмови стали питання ядерної енергетики, нерозповсюдження ядерних технологій та виклики у сфері безпеки й захищеності.

При цьому він подякував російському диктатору за підтримку професійної та неупередженої роботи МАГАТЕ.

ЄС попередив РФ, що готовий збивати літаки

Європейські дипломати цього тижня негласно попередили Кремль, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки.

За даними джерел Bloomberg, переговори проходили за закритими дверима в Москві

Під час цієї зустрічі представники Британії, Франції та Німеччини висловили занепокоєння з приводу вторгнення трьох винищувачів МіГ-31 в повітряний простір Естонії минулого тижня.

За її підсумками вони дійшли висновку, що це порушення було навмисною тактикою, відданою за наказом російського командування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 311-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

