Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Збройні сили України зібрали всі необхідні докази щодо вторгнення дрона з Угорщини у повітряний простір України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X (Twitter).

Маршрут дрона з Угорщини в Україні

Сибіга опублікував карту, на якій, за його словами, відтворено маршрут вчорашнього вторгнення дрона з Угорщини в повітряний простір України.

Очільник МЗС зазначив, що зробив цю публікацію “для сліпих угорських посадовців”.

– Для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення дрона з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо від Угорщини пояснень щодо того, що цей об’єкт робив у нашому повітряному просторі, – написав він.

Як відреагували в Угорщині

На оприлюднену карту з маршрутом угорського дрона відреагував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Посадовець назвав це “фейком”.

Про це Сійярто написав у соцмережі Х, репостнувши допис Сибіги.

На брифінгу у суботу президент Володимир Зеленський повідомив, що один угорський дрон-розвідник вторгся на територію України.

Глава держави сказав, що попросив військових показати, як пролетів дрон, тому що угорці “кажуть, що ми щось вигадуємо”.

