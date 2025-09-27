Сибіга показав маршрут дрона, який вторгся з Угорщини – у Будапешті відреагували
Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Збройні сили України зібрали всі необхідні докази щодо вторгнення дрона з Угорщини у повітряний простір України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X (Twitter).
Маршрут дрона з Угорщини в Україні
Сибіга опублікував карту, на якій, за його словами, відтворено маршрут вчорашнього вторгнення дрона з Угорщини в повітряний простір України.
Очільник МЗС зазначив, що зробив цю публікацію “для сліпих угорських посадовців”.
– Для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення дрона з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо від Угорщини пояснень щодо того, що цей об’єкт робив у нашому повітряному просторі, – написав він.
Як відреагували в Угорщині
На оприлюднену карту з маршрутом угорського дрона відреагував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Посадовець назвав це “фейком”.
Про це Сійярто написав у соцмережі Х, репостнувши допис Сибіги.
На брифінгу у суботу президент Володимир Зеленський повідомив, що один угорський дрон-розвідник вторгся на територію України.
Глава держави сказав, що попросив військових показати, як пролетів дрон, тому що угорці “кажуть, що ми щось вигадуємо”.