Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 10 сентября Россия выпустила 92 дрона через Украину в Польшу. Часть из них сбила украинская ПВО, однако 19 БпЛА достигли территории Польши.

Об этом президент сообщил на брифинге 27 сентября.

Зеленский об атаке дронов 10 сентября

– Мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. И поэтому мы считаем, что летело 92. Мы все сбили, 19, считаем, долетело, четыре сбили поляки. Я не сравниваю наши силы. Мы в войне, они не в войне, — сказал президент.

По словам главы государства, Украина готова делиться знаниями о дронных атаках и противодействии им с партнерами.

Сейчас смотрят

Президент отметил, что Украина уже проводит консультации с несколькими странами. Он добавил, что пока не будет называть все государства, хотя отдельные детали уже были обнародованы.

Глава государства убежден, что Россия намеренно атакует дронами страны НАТО в Европе для “проверки, насколько они готовы помогать Украине”.

– Я считаю, это будет иметь значительное влияние. Общество начнет задавать вопрос, почему мы поставляем другим, а не можем защитить себя, и это может уменьшить поддержку Украины, особенно перед зимой. И в такой момент эти страны могут приберечь системы ПВО для себя, а не передать Украине. Хотя так это не работает, – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что количество ракет и темпы их производства ограничены, поэтому имеющиеся системы не смогут мгновенно решить проблему. По его словам, даже те ПВО, которые европейцы создавали десятилетиями, не способны полностью защитить от атак дронов: они эффективны прежде всего против ракетных угроз.

Зеленский подытожил, что для защиты от дронов нужна другая тактика и обучение военных, знания, которых нет у стран НАТО в Европе. Эти знания есть у Украины, ведь украинская ПВО защищается от российских дроновых атак с 2022 года.

Напомним, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили десятки российских дронов. Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач сообщил, что границу страны пересек 21 беспилотник.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.