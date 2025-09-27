Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 10 вересня Росія випустила 92 дрони через Україну до Польщі. Частину з них збила українська ППО, однак 19 БпЛА досягли території Польщі.

Про це президент повідомив на брифінгу 27 вересня.

Зеленський про атаку дронів 10 вересня

– Ми бачимо напрямок і, як-то кажуть, хореографію цього польоту. І тому ми вважаємо, що летіло 92. Ми все збили, 19, вважаємо, долетіло, чотири збили поляки. Я не порівнюю наші сили. Ми в війні, вони не в війні, — сказав президент.

За словами глави держави, Україна готова ділитися знаннями щодо дронових атак та протидії ним із партнерами.

Зараз дивляться

Президент зазначив, що Україна вже проводить консультації з кількома країнами. Він додав, що поки що не називатиме всі держави, хоча окремі деталі вже були оприлюднені.

Глава держави переконаний, що Росія навмисне атакує дронами країни НАТО у Європі для “перевірки, наскільки вони готові допомагати Україні”.

– Я вважаю, це матиме значний вплив. Суспільство почне ставити питання, чому ми постачаємо іншим, а не можемо захистити себе, і це може зменшити підтримку України, особливо перед зимою. І в такий момент ці країни можуть приберегти системи ППО для себе, а не передати Україні. Хоча, так воно не працює, – наголосив президент.

Він зауважив, що що кількість ракет і темпи їхнього виробництва обмежені, тому наявні системи не зможуть миттєво вирішити проблему. За його словами, навіть ті ППО, які європейці створювали десятиліттями, не здатні повністю захистити від атак дронів: вони ефективні передусім проти ракетних загроз.

Зеленський підсумував, що для захисту від дронів потрібна інша тактика та навчання військових, знання, яких немає у країн НАТО у Європі. Ці знання є в України, адже українська ППО захищається від російських дронових атак з 2022 року.

Нагадаємо, 10 вересня повітряний простір Польщі порушили десятки російських дронів. Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач повідомив, що кордон країни перетнув 21 безпілотник.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.