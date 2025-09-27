Оккупированная Запорожская атомная электростанция уже четыре дня остается без подачи электричества. Это уже 10-й блэкаут на ЗАЭС, вызванный действиями Российской Федерации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига о 10-м блэкауте на Запорожской АЭС

По его словам, Россия проложила 200 км линий электропередач, готовясь к попытке захватить Запорожскую АЭС, подключить ее к энергосети и запустить снова.

— Самое страшное, что российские руководители, работающие над этим планом, так стремятся угодить своим боссам в Москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Мы уже видели такую модель поведения в 1986 году, — обратил внимание глава МИД Украины.

По мнению Сибиги, безответственные действия Москвы привели к слишком многим рискам на протяжении многих лет.

В качестве примера он упомянул о преднамеренных ударах вблизи ядерных объектов, в частности взрыв дрона вблизи Южно-Украинской АЭС на этой неделе, предыдущий удар дрона по Чернобыльскому контейнменту и другие безрассудные действия.

Однако попытка России возобновить работу ЗНПП может быть худшей из всех и представлять наибольший риск, считает глава МИД Украины.

Он утверждает, что Москва активно пытается привлечь Международное агентство по атомной энергии к этой авантюре и оправдать свой захват ЗНПП.

Как заявил Сибига, такой сценарий ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ.

— Мы требуем, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, заинтересованные в ядерной безопасности и защите, четко дать понять Москве, что ее ядерная авантюра должна закончиться, — резюмировал глава МИД.

