Окупована Запорізька атомна електростанція вже чотири дні залишається без постачання електрики. Це вже 10-й блекаут на ЗАЕС, спричинений діями Російської Федерації.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про 10-й блекаут на Запорізькій АЕС

За його словами, Росія проклала 200 км ліній електропередач, готуючись до спроби захопити Запорізьку АЕС, під’єднати її до енергомережі та запустити знову.

– Найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, так прагнуть догодити своїм босам у Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили таку модель поведінки в 1986 році, – звернув увагу глава МЗС України.

На думку Сибіги, невідповідальні дії Москви призвели до надто багатьох ризиків протягом багатьох років.

Як приклад, він згадав про навмисні удари поблизу ядерних об’єктів, зокрема вибух дрона поблизу Південноукраїнської АЕС цього тижня, попередній удар дрона по Чорнобильському контейнменті та інші безрозсудні дії.

Однак спроба Росії відновити роботу ЗНПП може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик, вважає глава МЗС України.

Він стверджує, що Москва активно намагається залучити Міжнародне агентство з атомної енергії до цієї авантюри та виправдати своє захоплення ЗНПП.

Як заявив Сибіга, такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ.

– Ми вимагаємо, щоб агентство зайняло принципову позицію. Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні, її законному власнику. Ми закликаємо всі країни, зацікавлені в ядерній безпеці та захисті, чітко дати зрозуміти Москві, що її ядерна авантюра має закінчитися, – резюмував глава МЗС.

