За минувшие сутки на фронте произошло 109 боевых столкновений.

Такие данные 29 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 29 сентября 2025

Потери РФ на 29 сентября 2025

личного состава – около 1 109 590 (+1080) человек;

танков – 11 218 (+7);

боевых бронированных машин – 23 290;

артиллерийских систем – 33 284 (+53);

РСЗО – 1 504 (+1);

средств ПВО – 1 224 (+1);

самолетов – 427;

вертолетов – 345;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 002 (+617);

крылатых ракет – 3 790 (+43);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 63 151 (+111);

специальной техники – 3 979 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 314-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

