Россия атаковала Харьков, пострадали люди, двое из них — в тяжелом состоянии.

Атака на Харьков 14 мая: что известно

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Россия нанесла удары по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова.

14 человек обратились за помощью медиков в Шевченковском районе Харькова, а в Салтовском районе медицинская помощь понадобилась 4 людям.

– Еще три женщины обратились за медицинской помощью после российского удара по Салтовскому району. Их состояние — стабильное, в госпитализации не нуждались, — сообщил Синегубов.

Два человека сейчас в тяжелом состоянии. Каждому раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь.

К слову, поздно вечером 13 мая Россия атаковала Харьков беспилотниками, были зафиксированы попадания в нескольких районах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

