Нічна атака на Україну: РФ запустила 32 дрони з трьох напрямків
У ніч проти 29 вересня РФ атакувала Україну 32 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Нічна атака дронами 29 вересня: що відомо
Окупанти запускали дрони із напрямків Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Близько 20 із них – Шахеди.
Силами авіації, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, мобільних вогневих груп станом на 09:00 збито або подавлено 23 ворожі безпілотники у північних та східних регіонах України.
Водночас зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на восьми локаціях.
Атака дронів триває – Повітряні сили ЗСУ фіксують на Півночі та Сході нові групи БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
