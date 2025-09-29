У ніч проти 29 вересня РФ атакувала Україну 32 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Нічна атака дронами 29 вересня: що відомо

Окупанти запускали дрони із напрямків Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Близько 20 із них – Шахеди.

Силами авіації, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, мобільних вогневих груп станом на 09:00 збито або подавлено 23 ворожі безпілотники у північних та східних регіонах України.

Водночас зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на восьми локаціях.

Атака дронів триває – Повітряні сили ЗСУ фіксують на Півночі та Сході нові групи БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

