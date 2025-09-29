Украина завершает скрининг законодательства для вступления в ЕС
Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщил, что Украина проводит последнюю встречу в рамках скрининга украинского законодательства к праву Европейского Союза.
Вступление Украины в ЕС: что известно о скрининге
Отмечается, что Украина открыла двусторонние скрининговые встречи с Европейской комиссией по финальному переговорному разделу, которые продлятся 29 и 30 сентября и являются завершающими в рамках скрининга украинского законодательства к праву ЕС.
– По итогам скрининга будет определен и зафиксирован уровень готовности Украины и ее дальнейшие обязательства в рамках процесса вступления в ЕС, – говорится в сообщении.
Речь идет, в частности, о 22 разделе под названием Региональная политика и координация структурных инструментов. Он является последним в рамках пятого кластера – Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности.
– Механизмы региональной политики ЕС могут быть чрезвычайно полезными для экономического восстановления и послевоенного строительства Украины. Мы развиваем сеть заместителей глав областных администраций по вопросам европейской интеграции и усиливаем их способность работать с этими инструментами, – прокомментировал скрининг вице-премьер Тарас Качка.
По его словам, разработанная система позволит эффективно сотрудничать как в рамках существующих механизмов ЕС, так и с местными властями, что обеспечит прозрачное и результативное использование средств для развития регионов.
За эти два дня специалисты из Украины и Еврокомиссии рассмотрят:
- законодательную базу в рамках соответствующего раздела;
- существующие программы и стратегические рамки; системы управления, контроля и аудита;
- мониторинг, оценку и эффективность;
- административную способность;
- прозрачность и коммуникацию.
Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос находится в Украине с трехдневным визитом, который завершится 1 октября.