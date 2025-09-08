Украина и Европейская комиссия вышли на финишную прямую процесса скрининга законодательства на соответствие ЕС. Скрининг по последнему кластеру посвящен сельскому хозяйству.

Украина вышла на финишную прямую в евроинтеграционном скрининге

Как заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, вышел на финишную прямую скрининг — базовый компонент переговоров о вступлении в ЕС.

По его словам, Украина в рамках подготовки к переговорам о членстве в ЕС начала обсуждать с Еврокомиссией пятый кластер о ресурсах, сельском хозяйстве и политике сплоченности.

Как утверждает вице-премьер по вопросам евроинтеграции, там сконцентрированы наиболее чувствительные темы переговоров.

— Сегодня говорим об аграрной политике: о поддержке фермеров, развитии сельских территорий, системах контроля и администрирования. За техническими вопросами скрывается много политики, которую мы за последние годы очень хорошо ощутили на себе, — отметил Качка.

По его мнению, уязвимость украинских и европейских фермеров делает аграрные вопросы наиболее политически чувствительными.

Он отметил, что в этой части переговоров особенно необходимо привлечение всех стейкхолдеров и взаимопонимание. Успехом в переговорах станет интеграция с ЕС, что сделает Украину самым мощным игроком в мировой продовольственной системе.

— Я верю, что это возможно, — добавил Тарас Качка.

В Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции объяснили, что встречи продлятся 3 дня, до 10 сентября, и будут проходить в гибридном формате.

Украинскую делегацию возглавит главный переговорщик Тарас Качка. В сессиях примут участие представители Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В частности, в первый день сессии уже рассмотрены направления развития аграрной политики Украины, схемы поддержки агросектора и другие виды помощи, финансирование сельскохозяйственных расходов Украины и система их мониторинга.

Кроме этого, внимание уделили вопросам текущего состояния и планам развития Интегрированной системы администрирования и контроля (IACS), дальнейшим шагам по сети данных об устойчивом развитии фермерства (FSDN) и переработанным продуктам.

