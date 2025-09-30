Часть Сумщины без света из-за атак РФ, поезда курсируют с задержкой
- В Сумской области жители Конотопа, Шостки и районов останутся без света.
- Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов на Сумском направлении.
В Сумской области из-за ударов России по критической инфраструктуре и необходимости проведения ремонтных работ временно без электричества останутся потребители Конотопа, части Конотопского района, а также Шостки и Шосткинского района.
Об этом сообщает Сумыоблэнерго.
Отключение электроэнергии в Сумской области 30 сентября
В Шосткинском районе без света останутся Кролевецкая, Глуховская, Ямпольская, Свесская, Середино-Будская общины.
Ориентировочно к 19:00 планируется завершить ремонтные работы, если не будет угрозы повторных ударов.
Задержка движения поездов в Сумской области
Ряд поездов в Сумской области курсируют с задержками из-за отсутствия напряжения в сети, в частности:
- поезд №6104 Ворожба — Конотоп отправился со станции Дубовязевка с задержкой 40 х;
- поезд №6453 Конотоп — Нежин отправился из Бахмача-Пассажирского с задержкой 37 мин;
- поезд №6544 Конотоп — Неплюево отправился со станции Брюловецкий с задержкой 35 мин.
Также в связи с опозданием поезда №6104 Конотоп — Ворожба и для пересадки пассажиров на станции Ворожба задерживаем поезд №6010 Ворожба — Кириковка до 30 мин.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 315-е сутки.
