В Сумской области из-за ударов России по критической инфраструктуре и необходимости проведения ремонтных работ временно без электричества останутся потребители Конотопа, части Конотопского района, а также Шостки и Шосткинского района.

Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Отключение электроэнергии в Сумской области 30 сентября

В Шосткинском районе без света останутся Кролевецкая, Глуховская, Ямпольская, Свесская, Середино-Будская общины.

Ориентировочно к 19:00 планируется завершить ремонтные работы, если не будет угрозы повторных ударов.

Задержка движения поездов в Сумской области

Ряд поездов в Сумской области курсируют с задержками из-за отсутствия напряжения в сети, в частности:

поезд №6104 Ворожба — Конотоп отправился со станции Дубовязевка с задержкой 40 х;

поезд №6453 Конотоп — Нежин отправился из Бахмача-Пассажирского с задержкой 37 мин;

поезд №6544 Конотоп — Неплюево отправился со станции Брюловецкий с задержкой 35 мин.

Также в связи с опозданием поезда №6104 Конотоп — Ворожба и для пересадки пассажиров на станции Ворожба задерживаем поезд №6010 Ворожба — Кириковка до 30 мин.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 315-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

