На Сумщині через удари Росії по критичній інфраструктурі та необхідністю проведення ремонтних робіт тимчасово без електрики залишаться споживачі Конотопа, частини Конотопського району, а також Шостки та Шосткинського району.

Про це повідомляє Сумиобленерго.

Знеструмлення на Сумщині 30 вересня

У Шосткинському районі без світла будуть Кролевецька, Глухівська, Ямпільська, Свеська, Середино-Будська громади.

Орієнтовно до 19:00 планують завершити ремонтні роботи, якщо не буде загрози повторних ударів.

Затримка руху поїздів на Сумщині

Низка поїздів на Сумщині курсують із затримками через відсутність напруги в мережі, зокрема:

поїзд №6104 Ворожба – Конотоп відправився зі станції Дубов’язівка із затримкою 40 хв;

поїзд №6453 Конотоп – Ніжин відправився з Бахмача-Пасажирського із затримкою 37 хв;

поїзд №6544 Конотоп – Неплюєве відправився зі станції Брюловецький із затримкою 35 хв.

Також у звʼязку із запізненням поїзда №6104 Конотоп – Ворожба та для пересадки пасажирів по станції Ворожба затримуємо поїзд №6010 Ворожба – Кириківка до 30 хв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

