Частина Сумщини без світла через атаки РФ, поїзди курсують із затримкою
- На Сумщині жителі Конотопа, Шостки та районів залишаться без світла.
- Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів на Сумському напрямку.
На Сумщині через удари Росії по критичній інфраструктурі та необхідністю проведення ремонтних робіт тимчасово без електрики залишаться споживачі Конотопа, частини Конотопського району, а також Шостки та Шосткинського району.
Про це повідомляє Сумиобленерго.
Знеструмлення на Сумщині 30 вересня
У Шосткинському районі без світла будуть Кролевецька, Глухівська, Ямпільська, Свеська, Середино-Будська громади.
Орієнтовно до 19:00 планують завершити ремонтні роботи, якщо не буде загрози повторних ударів.
Затримка руху поїздів на Сумщині
Низка поїздів на Сумщині курсують із затримками через відсутність напруги в мережі, зокрема:
- поїзд №6104 Ворожба – Конотоп відправився зі станції Дубов’язівка із затримкою 40 хв;
- поїзд №6453 Конотоп – Ніжин відправився з Бахмача-Пасажирського із затримкою 37 хв;
- поїзд №6544 Конотоп – Неплюєве відправився зі станції Брюловецький із затримкою 35 хв.
Також у звʼязку із запізненням поїзда №6104 Конотоп – Ворожба та для пересадки пасажирів по станції Ворожба затримуємо поїзд №6010 Ворожба – Кириківка до 30 хв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.