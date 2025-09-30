Несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины, наша страна — не одна. Бок о бок с украинскими защитниками воюют иностранные добровольцы, которые приехали из разных уголков мира, чтобы помочь защищать свободу и демократию. Они присоединяются к украинской армии, служат в специализированных подразделениях и рискуют собственной жизнью ради общего дела.

Сколько иностранных добровольцев в Украине в 2025 году, читайте в нашем материале.

Сколько иностранных добровольцев в Украине воюет

Сейчас в Вооруженных силах Украины проходят службу добровольцы из 72 стран мира, причем около 40% из них — представители Южной Америки.

Сейчас смотрят

И.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский рассказал hromadske, что в начале полномасштабного вторжения ежемесячно в армию вступало около 100–150 иностранцев, тогда как сейчас эта цифра достигает примерно 600 человек.

Он отметил, что процент иностранцев в ВСУ значительно вырос, в частности благодаря запуску Центра рекрутинга иностранцев. Государство также покрывает расходы на перевозку добровольцев в Украину.

По словам Милевского, к подразделениям Сухопутных войск уже присоединилось более 8 тысяч иностранных добровольцев, а с учетом всех видов ВСУ эта цифра, вероятно, как минимум вдвое больше.

В то же время в ВСУ не предоставляют подробной статистики по странам происхождения добровольцев из соображений безопасности. Однако подтверждается, что в настоящее время в украинскую армию присоединяется значительное количество иностранцев, в частности граждан Колумбии, для которых формируются отдельные подразделения. Их мотивы разнообразны, среди них важную роль играет денежный фактор.

Милевский добавил, что многие добровольцы признают: уровень заработной платы в украинской армии значительно выше, чем в их странах. В то же время они стремятся продолжать военную деятельность, совершенствовать свои навыки и получать достойную оплату за службу.

Министерство обороны Украины не обнародовало точных цифр по количеству добровольцев из других стран, но известно, что граждане других государств служат в ряде подразделений ВСУ. В частности, это 1-й и 2-й Интернациональные легионы, а также 3-я отдельная штурмовая бригада.

Эти формирования активно принимают добровольцев из таких стран, как США, Канада, Великобритания, Грузия, Польша, Литва, Италия, Израиль, Колумбия, Перу, Бразилия, Япония и другие.

Как присоединиться к ВСУ иностранцам

Интернациональный легион обороны Украины — это подразделение в составе Вооруженных Сил Украины, к которому могут присоединиться иностранные добровольцы. Иностранные добровольцы в Украине, имеют тот же статус, что и украинские военнослужащие, пользуются таким же социальным и денежным обеспечением и выполняют боевые задачи наравне с другими защитниками.

По информации Минобороны, контракт для иностранцев заключается на 6 месяцев. К легиону уже присоединились граждане десятков стран, которые прошли строгий отбор и обучение под руководством опытных инструкторов. Добровольцы этого подразделения участвовали во многих ключевых битвах против российской агрессии.

Чтобы попасть в ряды Интернационального легиона, кандидат должен соответствовать следующим критериям:

возраст от 18 до 60 лет (согласно украинскому законодательству),

отсутствие хронических болезней (оценивает медицинская комиссия),

достаточный уровень физической подготовки,

возможность легально въехать в Украину (легион не помогает с визами или поездками),

военный или боевой опыт является преимуществом, но не обязательным условием (можно иметь другой соприкасающийся опыт, к примеру, правоохранительная служба, пожарная и т.д.).

Процесс поступления состоит из двух шагов:

Предоставление скан-копии паспорта и, при наличии, документов, подтверждающих военный опыт.

Заполнение специальной анкеты

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.