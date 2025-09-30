Попри війну, яку Росія веде проти України, наша країна не одна. Пліч-о-пліч із українськими захисниками воюють іноземні добровольці, які приїхали з різних куточків світу, щоб допомогти боронити свободу й демократію. Вони долучаються до української армії, служать у спеціалізованих підрозділах та ризикують власним життям заради спільної справи.

Скільки іноземних добровольців в Україні у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Cкільки іноземних добровольців в Україні воює

Нині у Збройних силах України проходять службу добровольці з 72 країн світу, причому близько 40% з них — представники Південної Америки.

Зараз дивляться

В.о. начальника відділу координації з питань проходження служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський розповів hromadske, що на початку повномасштабного вторгнення щомісяця до армії долучалося близько 100-150 іноземців, тоді як нині ця цифра сягає приблизно 600 осіб.

Він зазначив, що відсоток іноземців у ЗСУ значно зріс, зокрема завдяки запуску Центру рекрутингу іноземців. Держава також покриває витрати на перевезення добровольців до України.

За словами Мілевського, до підрозділів Сухопутних військ уже приєдналося понад 8 тисяч іноземних добровольців, а з урахуванням усіх видів ЗСУ ця цифра, ймовірно, щонайменше вдвічі більша.

Водночас у ЗСУ не надають детальної статистики щодо країн походження добровольців з міркувань безпеки. Проте підтверджується, що нині до української армії приєднується значна кількість іноземців, зокрема громадян Колумбії, для яких формуються окремі підрозділи. Їхні мотиви різноманітні, серед них важливу роль відіграє грошовий фактор.

Мілевський додав, що багато добровольців визнають: рівень заробітної плати в українській армії значно вищий, ніж у їхніх країнах. Водночас вони прагнуть продовжувати військову діяльність, вдосконалювати свої навички та отримувати достойну оплату за службу.

Міністерство оборони України не оприлюднювало точних цифр щодо кількості добровольців з інших країн, але відомо, що громадяни інших держав служать у низці підрозділів ЗСУ. Зокрема, це 1-й і 2-й Інтернаціональні легіони, а також 3-тя окрема штурмова бригада.

Ці формування активно приймають добровольців із таких країн, як США, Канада, Велика Британія, Грузія, Польща, Литва, Італія, Ізраїль, Колумбія, Перу, Бразилія, Японія та інші.

Як долучитися до ЗСУ іноземцям

Інтернаціональний легіон оборони України – це підрозділ у складі Збройних Сил України, до якого можуть приєднатися іноземні добровольці. Іноземні добровольці в Україні, мають той самий статус, що й українські військовослужбовці, користуються таким самим соціальним і грошовим забезпеченням та виконують бойові завдання нарівні з іншими захисниками.

За інформацією Міноборони, контракт для іноземців укладається на 6 місяців. До легіону вже долучилися громадяни десятків країн, які пройшли суворий відбір і навчання під керівництвом досвідчених інструкторів. Добровольці цього підрозділу брали участь у багатьох ключових битвах проти російської агресії.

Щоб потрапити до лав Інтернаціонального легіону, кандидат має відповідати таким критеріям:

вік від 18 до 60 років (згідно з українським законодавством),

відсутність хронічних хвороб (оцінює медична комісія),

достатній рівень фізичної підготовки,

можливість легально в’їхати в Україну (легіон не допомагає з візами чи поїздками),

військовий або бойовий досвід є перевагою, але не обов’язковою умовою (можна мати інший дотичний досвід, до прикладу, правоохоронна служба, пожежна тощо).

Процес вступу складається з двох кроків:

Надання скан-копії паспорта та, за наявності, документів, що підтверджують військовий досвід.

спеціальної анкети Заповнення(форма подається на офіційному сайті легіону).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.