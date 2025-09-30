Суд у Києві продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича на 60 днів — до 29 листопада. Нардепа звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє Суспільне із зали суду.

Арешт Шуфричу продовжили

Суд проведе два засідання у справі Нестора Шуфрича 5 та 19 листопада. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні дій задля повалення конституційного ладу.

Справи проти Шуфрича

На початку вересня 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича і його колишнього помічника В’ячеслава Черепані.

Їх звинувачують за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України.

Шуфричу також інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Шуфрич та Черепань після окупації Криму провели реєстрацію нерухомості – будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз за російськими законами. Це майно Шуфрич придбав у 2013 році.

У 2016 році для охорони майна у Криму обвинувачені уклали договір із незаконним воєнізованим формуванням ФДУП Охрана Росгвардії. Пізніше Шуфрич перерахував Росгвардії, військові якої воюють проти України, понад 648,7 тис. рублів за охорону майна.

Крім того, нардеп від забороненої партії ОПЗЖ був завербований ФСБ РФ та виконував завдання одного з колишніх заступників секретаря РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви. Шуфрич у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російську пропаганду проти України.

Фото: джерела в СБУ

Джерело : Суспільне

