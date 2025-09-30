Во вторник, 30 сентября, в Польше начала поисково-эксгумационные работы украинская экспедиция в составе исследователей мемориально-поискового центра Доля из Львова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Поиски захоронения воинов УПА в Польше: что известно

Отмечается, что поиски начали на территории посреди леса в Карпатах в селе Юрково (Юречкова ныне) Подкарпатского воеводства.

Ожидается, что здесь могут быть похоронены около 18 военных Украинской Повстанческой армии, погибших в бою с польской Армией Людовой в 1947 году.

Украинские специалисты сообщают, что военные УПА оборонялись и защищали гражданское украинское население, которое пытались принудительно вывезти.

Сильный дождь в Бещадах помешал группе провести активные поисковые работы в первый день.

Однако благодаря мотоблоку препятствия удалось снять. Теперь участники экспедиции пытаются снять слой земли до метра глубины. Это должно помочь понять, есть ли следы вмешательства.

Что известно о составе и работе украинской экспедиции

Между тем заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос сообщил в комментарии Суспильному, что экспедиция, состоящая из 11 человек, пересекла украинско-польскую границу 29 сентября

Предварительно считается, что работы продлятся до трех недель, однако многое будет зависеть от погодных условий.

– Это будет первый шаг. Например, в Тернопольскую область, в село Плужники, польская поисковая экспедиция выезжала несколько раз. Это требовало определенного времени, потому что не всегда можно сразу найти точку массовых захоронений, – пояснил заместитель министра.

Он добавил, что работа таких экспедиций свидетельствует о том, что диалог между зрелыми нациями по сложным историческим вопросам продолжается.

– Мы понимаем, конечно, что у поляков больше эмоций в этом вопросе. Слишком сильно польское общество было перегрето темой Волыни. Собственно то, что мы сейчас делаем – это шаг к тому, чтобы мы снизили этот градус перегрева и убрали этот вопрос из политической повестки. В этом должны разбираться специалисты. Не нужно смешивать политику с историей, такова наша позиция, – резюмировал Андрей Наджос.

Ранее на месте возможного захоронения установили металлический крест. Этот участок исследуют.

Что известно о месте эксгумации

Напомним, бой в селе Юречкова состоялся 4 марта 1947 года, но дальше от места, где начали поисковые работы.

Точно неизвестно, как именно переносили погибших бойцов УПА, перевозили ли их на телегах, а также – кто именно это мог сделать.

Это село до Второй мировой войны принадлежало к Добромильскому уезду Львовского воеводства.

Тогда здесь жили преимущественно украинцы греко-католического вероисповедания.

Однако в сентябре 1939 года, с приходом Красной армии, это село отошло к СССР и оказалось в составе Дрогобычской области.

Когда война закончилась в 1945 году, село Юречкова отошло Польше, а украинское население из этих мест начали принудительно вывозить. УПА из местных украинцев оказывала сопротивление выселению.

К принудительной депортации привели договоренности между польскими и советскими коммунистическими властями.

Отметим, что украинская и польская стороны обменялись списками населенных пунктов, где собираются провести поисково-эксгумационные работы жертв Второй мировой войны.

Поляки собираются провести исследования в 13 местах на украинских территориях, украинцы – в четырех.

На данный момент уже удалось завершить поисковые работы в уже несуществующем селе Пужники на Тернопольщине периода 1945 года, где найдены 42 останки гражданских и военных, а также во Львове ‒ найдены останки более 40 воинов Польской армии, погибших в сентябре 1939 года, защищая город от немецких войск.

Больше мест для эксгумации Украина предложить не может, ведь на пути стоят нехватка специалистов, часть из которых мобилизована, а также – война и финансовые трудности.

Именно украинские специалисты проводят поиски в селе Юречкова, с польской стороны – наблюдают представители польского института Нацпамяти. Кроме того, их полиция обеспечивает охрану.

Украинский институт национальной памяти пояснил, что эта локация – первая из перечня на территории Польши, по которой есть разрешение польской стороны.

Ожидается, что поиски продлятся до 4 октября. Если останки обнаружат, то начнется их эксгумация, которая продлится до месяца.

