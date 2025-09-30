Операторы Сил беспилотных систем на двух направлениях атаковали четыре северокорейские самоходные артиллерийские установки САУ Коксан.

Об этом сообщила пресс-служба 412 полка Nemesis Сил беспилотных систем.

Поражение САУ Коксан

Бойцы 412 полка Nemesis уничтожили самоходные 170-мм артиллерийские установки Коксан в Луганской и Запорожской областях. Одну из целей удалось уничтожить во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Как сообщается, первую САУ удалось заметить благодаря ее выстрелу. Сначала дроны Сил беспилотных систем повредили эту САУ. Россияне переместили ее в укрытие, но это не помогло, ведь украинские дроны снова атаковали и уничтожили ее.

Другие три САУ, несмотря на маскировку, также несколько раз атаковали украинские дроны. После удачных прилетов вражеские машины сгорели.

Известно, что САУ Коксан является одной из самых дальнобойных ствольных артиллерийских установок в мире. Эти САУ российская армия получила от Северной Кореи, ведь Силы обороны активно уничтожают вражескую артиллерию.

В феврале сообщалось, что бойцы 412 полка беспилотных систем Nemesis ВСУ поразили 170-миллиметровую северокорейскую САУ Коксан (Koksan).

Дальность стрельбы этой самоходной артустановки осколочно-фугасным снарядом достигает 43 км, а активно-реактивным – 54-60 км.

Скорость стрельбы: 2 выстрела в течение 5 мин.

Фото: 412 полк Nemesis СБС

