Оператори Сил безпілотних систем на двох напрямках атакували чотири північнокорейські самохідні артилерійські установки САУ Коксан.

Про це повідомила пресслужба 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем.

Ураження САУ Коксан

Бійці 412 полку Nemesis знищили самохідні 170-мм артилерійські установки Коксан на Луганщині та Запоріжжі. Одну з цілей вдалося знищити у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

Як повідомляється, першу САУ вдалося помітити через її постріл. Спочатку дрони Сил безпілотних систем пошкодили цю САУ. Росіяни її перемістили в укриття, але це не допомогло, адже українські дрони її знову атакували та знищили.

Інші три САУ, попри маскування, також по кілька разів атакували українські дрони. Після вдалих прильотів ворожі машини згоріли.

Відомо, що САУ Коксан є однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських установок у світі. Ці САУ російська армія отримала від Північної Кореї, адже Сили оборони активно знищують ворожу артилерію.

У лютому повідомлялося, що бійці 412 полку безпілотних систем Nemesis ЗСУ уразили 170-міліметрову північнокорейську САУ Коксан (Koksan).

Дальність стрільби цієї самохідної артустановки осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км.

Швидкість стрільби: 2 постріли протягом 5 хв.

Фото: 412 полк Nemesis СБС

