Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призывает к немедленному освобождению 26 украинских журналистов, находящихся в российском плену, и введению санкций в отношении лиц, ответственных за эти преступления, а также усилению международного давления на РФ.

Соответствующую резолюцию на пленарном заседании в Страсбурге поддержали 128 делегатов ПАСЕ.

ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к РФ

Как сообщила автор резолюции, нардеп и член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, в документе зафиксировано более 800 преступлений против СМИ, в частности 108 случаев гибели украинских журналистов с начала полномасштабной войны.

– Учитывая пренебрежение нынешнего российского режима к международному праву, единственным доступным на сегодняшний день средством освобождения незаконно удерживаемых журналистов является оказание политического, экономического и дипломатического давления на Российскую Федерацию, – говорится в документе.

В резолюции выдвинуто требование к РФ немедленно освободить всех украинских журналистов, прекратить пытки, убийства и преследования, а также предоставить информацию о месте нахождения и состоянии здоровья пленных и допустить к ним МККК.

Документ содержит перечень из 26 человек, которые до сих пор находятся в плену, с указанием даты и места их ареста.

В сессионном зале ПАСЕ присутствовали журналисты Дмитрий Хилюк и Владислав Есипенко, которые недавно вернулись из плена.

Кравчук отметила, что впервые в резолюции ПАСЕ используется термин «гражданские журналисты». В основном это не профессиональные журналисты, а крымскотатарские активисты и родственники политических заключенных, большинство из которых вынуждены работать анонимно.

Документ призывает государства-члены Совета Европы поддержать международные механизмы ответственности России, такие как Реестр убытков, Комиссия по рассмотрению заявлений, Спецтрибунал за преступление агрессии, а также использовать возможности Международного уголовного суда и принцип универсальной юрисдикции для привлечения к ответственности российских чиновников.

Отдельно речь идет о санкционном давлении на всех причастных к таким преступлениям. Отмечается, что санкции должны применяться как к высокопоставленным чиновникам, так и к более низким по рангу исполнителям – командующим оперативными группировками войск РФ, начальникам штабов и их заместителям, командирам подразделений и т.д.

