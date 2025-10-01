Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою закликають до негайного звільнення 26 українських журналістів, які перебувають у російському полоні та запровадження санкцій щодо відповідальних за ці злочини осіб та посилення міжнародного тиску на РФ.

Відповідну резолюцію на пленарному засіданні в Страсбурзі підтримали 128 делегатів ПАРЄ.

ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом до РФ

Як повідомила авторка резолюції, нардепка та членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук, у документі зафіксовано понад 800 злочинів проти медіа, зокрема 108 випадків загибелі українських журналістів від початку повномасштабної війни.

– З огляду на зневагу нинішнього російського режиму до міжнародного права, єдиним доступним на сьогодні засобом звільнення незаконно утримуваних журналістів є чинення політичного, економічного та дипломатичного тиску на Російську Федерацію, – йдеться в документі.

У резолюції висунуто вимогу до РФ негайно звільнити всіх українських журналістів, припинити катування, убивства та переслідування, а також надати інформацію про місце перебування і стан здоров’я полонених та допустити до них МКЧХ.

Документ містить перелік із 26 осіб, які досі перебувають у полоні, із зазначенням дати та місця їхнього арешту.

У сесійній залі ПАРЄ були присутні журналісти Дмитро Хилюк і Владислав Єсипенко, які нещодавно повернулися з полону.

Кравчук зазначила, що вперше резолюція ПАРЄ використовує термін громадянські журналісти. Здебільшого це не професійні журналісти, а кримськотатарські активісти та родичі політичних в’язнів, більшість яких змушена працювати анонімно.

Документ закликає держави-члени Ради Європи підтримати міжнародні механізми відповідальності Росії, такі як Реєстр збитків, Комісія з розгляду заяв, Спецтрибунал за злочин агресії, а також використати можливості Міжнародного кримінального суду та принцип універсальної юрисдикції для притягнення до відповідальності російських посадовців.

Окремо йдеться про санкційний тиск на всіх причетних до таких злочинів. Зазначається, що санкції мають застосовуватися як до високопосадовців, так і до нижчих за рангом виконавців – командувачів оперативних угруповань військ РФ, начальників штабів та їхніх заступників, командирів підрозділів тощо.

