Украинский правозащитник, журналист и бывший военный Максим Буткевич стал лауреатом Премии имени Вацлава Гавела 2025 года. Это первый случай, когда награду получил украинец.

О присуждении награды сообщила Парламентская ассамблея Совета Европы.

Максим Буткевич – лауреат премии Гавела

– Украинский журналист и правозащитник Максим Буткевич получил премию имени Вацлава Гавела за 2025 год, – говорится в сообщении.

Там добавили, что двое других журналистов, из Грузии и Азербайджана, заняли второе место в номинации на премию, которая отмечает деятельность по защите прав человека во всем мире.

Заместитель председателя фракции Слуга народа и член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук отметила, что путь Максима Буткевича – это воплощение борьбы современной Украины.

– Правозащитник, который годами спасал беженцев. Журналист, который строил свободные медиа. Когда-то пацифист, который без колебаний взял в руки оружие, чтобы защитить свою землю. Военнопленный, который прошел через ад российских застенков, был незаконно осужден, но не сдался, – написала она в Facebook.

Она добавила, что эта награда является признанием миром сверхчеловеческого мужества одного человека и в то же время стойкости целого народа, который борется за свое право на существование.

Премия имени Вацлава Гавела по правам человека присуждается ежегодно с 2013 года ПАСЕ в партнерстве с Библиотекой имени Вацлава Гавела и Фондом Хартия 77. Она состоит из денежной суммы в размере €60 тыс., трофея и диплома.

