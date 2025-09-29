Украинский правозащитник, журналист и бывший военный Максим Буткевич стал лауреатом Премии имени Вацлава Гавела 2025 года. Это первый случай, когда награду получил украинец.

О присуждении награды сообщила Парламентская ассамблея Совета Европы.

Максим Буткевич – лауреат премии Гавела

– Украинский журналист и правозащитник Максим Буткевич получил премию имени Вацлава Гавела за 2025 год, – говорится в сообщении.

Там добавили, что двое других журналистов, из Грузии и Азербайджана, заняли второе место в номинации на премию, которая отмечает деятельность по защите прав человека во всем мире.

Ukrainian journalist and human rights defender Maksym Butkevych has been awarded the 2025 Václav Havel Prize. Two other journalists, from Georgia and Azerbaijan, were runners-up for the Prize, which honours action to defend human rights worldwide.#TheirCourageOurRights pic.twitter.com/zZCEdYsmtl — PACE (@PACE_News) September 29, 2025

Заместитель председателя фракции Слуга народа и член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук отметила, что путь Максима Буткевича – это воплощение борьбы современной Украины.

– Правозащитник, который годами спасал беженцев. Журналист, который строил свободные медиа. Когда-то пацифист, который без колебаний взял в руки оружие, чтобы защитить свою землю. Военнопленный, который прошел через ад российских застенков, был незаконно осужден, но не сдался, – написала она в Facebook.

Она добавила, что эта награда является признанием миром сверхчеловеческого мужества одного человека и в то же время стойкости целого народа, который борется за свое право на существование.

Премия имени Вацлава Гавела по правам человека присуждается ежегодно с 2013 года ПАСЕ в партнерстве с Библиотекой имени Вацлава Гавела и Фондом Хартия 77. Она состоит из денежной суммы в размере €60 тыс., трофея и диплома.

