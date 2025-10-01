В среду, 1 октября, отмечается один из самых почитаемых в Украине праздников – Покровы Пресвятой Богородицы. Своей покровительницей ее считали украинские казаки, позже воины УПА, а теперь и защитники современной Украины.

Ранее эти праздники приходились на 14 октября, но с переходом на новый календарь Покрову отмечают 1 октября.

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский объяснял, что так вышло, поскольку день украинского казачества, день создания УПА и день украинских защитников привязаны к Покрове, а не наоборот. Они теперь также будут отмечаться 1 октября.

Период украинского казачества – это не только история о походах, славных битвах, но и уникальное явление в истории Европы. Казаков часто звали на помощь правители разных государств, их боялись враги, о них слагали легенды, писали романы и воспевали в песнях.

Из исторических источников известно, что слово казак имеет тюркское происхождение. В первых упоминаниях XIII века оно означало конвоира. В византийских источниках казаков описывали вооруженными людьми, которые обеспечивают охрану или сопровождают торговцев.

Все больше упоминаний о казаках в документах появляется с конца XV веках. Православный архидиакон из Сирии Павел Алепский в своих путевых записях описывал Украину как страну казаков. Особенно его поразил Киев, собор Софии и Киево-Печерский монастырь.

— Земля казаков была для нас как родная страна, а ее жители были нам добрыми друзьями и людьми, похожими нравом на нас, писал он во время посещения Киева в августе 1656 года.

Восхищался обычаями и правами казацкого войска французский картограф Гийом Левассар де Боплан в Описании Украины 1651 года. Впрочем, историки на службе Российской империи враждебно отзывались о казаках. Так, немец Александр Ригельман оправдывал уничтожение Екатериной II Сечи, а российский историк Иван Болтин был далек от объективности и придерживался имперских взглядов в отношении казаков.

Это и неудивительно, ведь не все казаки шли на сделки с Московией, некоторые были ее ярыми противниками и предпочитали ее уничтожение и не иметь с этим государством ничего общего.

Факты ICTV ко Дню украинского казачества рассказывают интересные факты о трех незаурядных личностях периода казачества: гетмане Петре Конашевиче-Сагайдачном, полководце Иване Богуне и кошевом атамане Иване Сирко.

Морские походы Сагайдачного и осада Москвы

Петр Конашевич-Сагайдачный прежде всего известен как гениальный полководец, гетман и кошевой атаман Запорожской Сечи, который разработал и усовершенствовал тактику морского боя. Казаки под руководством гетмана взяли неприступную крепость в Кафе, уничтожили турецкий флот и освободили тысячи пленников.

Позже он возглавил морские походы на Синоп, Трапезунд и Стамбул. В Османской империи борьбу с казаками расценивали как самую тяжелую внешнеполитическую проблему. Но не только морские походы были успешными. В 1618 году его войска вместе с польско-литовскими союзниками едва не сожгли дотла Москву вместе с царствованием дома Романовых.

Тогда гетман поддержал Речь Посполитую и польского короля Владислава, который хотел получить московскую корону. Сагайдачному пообещали, в частности, свободу православной веры, увеличение реестрового войска и признание административной и судебной автономии Украины. Вместе с поляками его войска вступили в войну с Московией в 1618 году.

Ночью накануне Покровы Москва была охвачена ужасом, поскольку войска гетмана Сагайдачного стояли под ее стенами и готовились к решающему штурму. В тот день история могла пойти другим путем, оставив от Романовых короткую память.

Но помешала погода. Казаки понимали, что с приближением зимы Москву будет трудно взять. К тому же, чтобы успешно завершить осаду не хватало сил. Историки указывают, что поляки плохо платили казакам и решили не рисковать. Москва же была в плохом положении и вынужденно пошла на переговоры с Речью Посполитой. Итогом стало заключение Деулинского перемирия. Сагайдачный был против и выступал открыто за захват Москвы.

Позже российская пропаганда не раз манипулировала этим эпизодом в истории, придумывая сказки для внутренней аудитории. В частности, создали нарратив, что якобы перед началом штурма гетман внезапно передумал и заявил: Я православный и христианский люд жечь не буду. Так московские попы и режимы не раз манипулировали нарративом о “братском народе и единой церкви”.

Богун был ярым противником Москвы и выдающимся полководцем

Ярым противником московитов был казацкий полковник Иван Богун. На совете в Чигирине в 1650-м он произнес речь, которая цитируется в третьей части хроники Истории Русов.

– В народе московском царит самое позорное рабство и невольничество в высшей степени, у них, кроме Божьего и Царского, ничего собственного нет и быть не может. И люди, по их мнению, созданы для того, чтобы не иметь ничего, а только рабствовать. Сами вельможи и бояре московские титулуются обычно рабами царскими и в просьбах своих всегда пишут они, что бьют ему челом, – говорил Богун.

В заключительном слове он подчеркивал, что “соединиться с таким неключимым народом – то же, что броситься из огня да в полымя”.

Из истории известно, что полк во главе с Богуном не прибыл в Переяслав на совет и отказался присягать московскому царю. Против были также Осип Глух, Иван Сирко, Григорий Гуляницкий, Петр Дорошенко, Михаил Ханенко и еще несколько полков. Не присягнула царю и Запорожская Сечь, но каких-то решительных протестов не было.

Иван Богун был не только противником союзов с Московией, он считал, что Гетманщине не стоит присоединяться также ни к Польше, ни к Османской империи.

Несмотря на трагическую и кровавую страницу украинской истории, такую как битва под Берестечком, именно благодаря Богуну казаки, находясь в окружении, превратили свой лагерь в неприступную крепость. Оборона продолжалась несколько дней, после чего Богун принял решение о выводе казаков, обустроив переправу через болото. Тогда погибло много казаков, не удалось вывести большую часть артиллерии. Но Богун смог вывести значительную часть казацкого войска.

В 1658 году Богун отказался подписать Гадячский договор, который предусматривал вхождение Гетманщины в состав Речи Посполитой. После чего вместе с Иваном Сирко в 1659 г. возглавил на Левобережье и Правобережье народное восстание с целью отстранить от власти Ивана Выговского, инициатора этого договора. Последний попросил помощи у султана Османской империи, но казаки разбили татар и прогнали Выговского из Гетманщины.

Сирко часто менял взгляды, но в ключевых соглашениях выступил против Москвы

Еще одной незаурядной фигурой в истории казачества был Иван Сирко. Он устраивал походы, наводя ужас на Османскую империю и Крым. По преданию, его именем турецкие матери пугали детей. Бусурманы называли атамана Урус-Шайтан, что означало Сатана.

Сирко, пожалуй, наиболее мистическая фигура времен казачества, о нем сложено немало легенд и преданий. В частности, считается, что он не проиграл ни одной битвы, а также существует рассказ, что запорожцы пять лет его не хоронили и брали его тело в походы, что обеспечивало победы. По другой версии, они брали в походы его правую руку.

Точно известно, что Сирко в течение жизни часто менял свои политические убеждения. Был период, когда он воевал на стороне московитов, заключал непродолжительный союз с татарами или же подыгрывал полякам.

Во времена Руины его считали убежденным сторонником Московии, но прошло совсем мало времени, как он решительно отказался поставить подпись под Переяславскими статьями, которые сужали автономию казацкой Украины.

— Рабов в рай не пускают, – выражение, которое приписывают Ивану Сирко.

Также он занял антимосковскую позицию в подписании Андрюсовского сепаратного договора между Московией и Речью Посполитой в 1667 году. Еще одним интересным фактом о Сирко является то, что его праправнучкой считается украинская актриса Мария Капнист-Сирко.

