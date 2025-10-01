Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов российской военной разведки, которые корректировали комбинированные атаки оккупантов по Донецкой области.

Злоумышленники шпионили за украинскими позициями и передавали координаты для обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ разоблачила двух российских агентов в Донецкой области: что известно

Одним из задержанных оказался 49-летний житель Славянска, который наводил российские авиабомбы и артиллерию на места сосредоточения украинских войск на территории общины.

Для конспирации перед выполнением заданий агент надевал тактическую форму и выдавал себя за воина Сил обороны.

Оккупанты завербовали местных жителей, которые в телеграм-каналах призывали к полной оккупации региона.

После вербовки агенты поодиночке шпионили на различных прифронтовых участках, отчитываясь кураторам в анонимных чатах.

Второй фигурант — 66-летний житель Краматорска, которого российские спецслужбы завербовали через его знакомого, боевика военных группировок РФ на восточном фронте.

Через связного агент передавал оккупантам геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп украинских защитников.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

