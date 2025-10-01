СБУ задержала двух агентов ГРУ, которые корректировали обстрелы Краматорска и Славянска
Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов российской военной разведки, которые корректировали комбинированные атаки оккупантов по Донецкой области.
Злоумышленники шпионили за украинскими позициями и передавали координаты для обстрелов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
СБУ разоблачила двух российских агентов в Донецкой области: что известно
Одним из задержанных оказался 49-летний житель Славянска, который наводил российские авиабомбы и артиллерию на места сосредоточения украинских войск на территории общины.
Для конспирации перед выполнением заданий агент надевал тактическую форму и выдавал себя за воина Сил обороны.
Оккупанты завербовали местных жителей, которые в телеграм-каналах призывали к полной оккупации региона.
После вербовки агенты поодиночке шпионили на различных прифронтовых участках, отчитываясь кураторам в анонимных чатах.
Второй фигурант — 66-летний житель Краматорска, которого российские спецслужбы завербовали через его знакомого, боевика военных группировок РФ на восточном фронте.
Через связного агент передавал оккупантам геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп украинских защитников.
Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.