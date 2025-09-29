СБУ задержала в Хмельницкой области мужчину, который собирал данные о военных объектах
СБУ задержала в Хмельницкой области местного разнорабочего, который по заданию врага собирал координаты местных военных объектов и оборонных заводов, по которым враг готовил комбинированные удары.
Наводил удары по военным заводам: что известно
Как установило расследование, разнорабочий попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал «легкие заработки» в Telegram-каналах.
Для сбора разведданных агент врага выпытывал нужную информацию во время бытовых разговоров со знакомыми. Затем он проводил доразведку на местности, фотографируя потенциальные объекты, и отмечал их координаты на гугл-картах.
Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали подрывную деятельность предателя и задержали, когда он пытался снять видео вблизи потенциальной цели.
При обысках у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.